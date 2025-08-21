Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Del fiasco de Alaska a las incógnitas de Washington

Ucrania representa el frente europeo oriental ante la voracidad imperialista de Moscú. Los ucranianos defienden con sus vidas nuestro modelo de convivencia

Iván Igartua

Catedrático de Filología Eslava (UPV/ EHU)

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

Cualquier otro resultado de la cumbre entre Trump y Putin habría sorprendido a propios y extraños. La cita, calificada al instante de histórica, aunque no ... vaya a pasar a la historia salvo tal vez por haber servido para rehabilitar diplomáticamente al autócrata ruso después de tres años y medio de aislamiento por la invasión de Ucrania, era la gran apuesta de Trump para sacudirse la presión que él mismo se había impuesto al establecer plazos y ultimátums para un alto el fuego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  2. 2 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  3. 3

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  4. 4

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  5. 5

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  6. 6

    La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8 «Te vas a hinchar a correr»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real
  9. 9 GKS denuncia que EH Bildu «criminalice» su «actitud crítica con la policía» en Ondarroa
  10. 10

    La desolación de una familia vasca en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Del fiasco de Alaska a las incógnitas de Washington

Del fiasco de Alaska a las incógnitas de Washington