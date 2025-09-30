Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cómo se construye un Estado totalitario

La tiranía se afianza en Rusia con la guerra contra Ucrania y con una férrea y galopante censura en internet

Iván Igartua

Catedrático de Filología Eslava de la UPV/EHU

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

En 1921 Evgueni Zamiatin, escritor e ingeniero naval ruso, imaginó un futuro extraordinariamente sombrío para la Humanidad, en especial para la sociedad que conocía de ... cerca y empezaba a estar atenazada por lo que llamó el Estado Único, capaz de someter a sus súbditos a una vigilancia y represión extremas. La novela se tituló 'Nosotros' y no se publicó en la Unión Soviética hasta 1988, época de la 'glasnost' de Mijaíl Gorbachov. Con ella, Zamiatin inauguró el género moderno de la antiutopía (luego denominado distopía), anticipándose a obras como 'Un mundo feliz' de Aldous Huxley y, sobre todo, '1984' de George Orwell, quien leyó el texto de Zamiatin en su versión francesa. D-503, el protagonista del relato, se enfrenta en 'Nosotros' a un sistema dirigido con mano férrea por el Bienhechor, líder supremo de un Estado que ha convertido a sus gentes en simples números, autómatas a los que ha despojado de privacidad. La incipiente rebelión de D-503, impulsada por el amor y el afán de libertad, es rápidamente sofocada cuando al personaje le extirpan el ganglio cerebral de la fantasía, razón fisiológica de su indisciplina. En ese momento se recupera la normalidad siniestra del Estado Único, en un vuelco esperable al que también recurrirá a su modo Orwell para contener los sueños de Winston Smith y despedazar sus esperanzas.

