Nuestro sistema de pensiones

Si viviese mi madre cobraría una pensión no contributiva de 566 euros (la mitad del Salario Mínimo) y con toda seguridad no se hubiera apuntado a ningún viaje del Imserso para así poder estirar su minipensión para ayudar a algún nieto al igual que sacó adelante a sus siete hijos. Madres que contribuyeron como quien más en crear riqueza moral, conciencia de ahorro y cultura de la economía familiar, en un país enriquecido por y desagradecido con ese medio millón de abuelas tratadas como «parias no contribuyentes», hoy relegadas a la mendicidad a favor de una pensión digna. Contribuyeron al progreso social y bienestar nacional, más que muchos «sí contributivos» que con pensiones por encima de los 2.000 euros, la Seguridad Social aún les facilita apuntarse a viajes de ocio y balnearios cuando todo un ejército de abuelas reumáticas y artríticas no pueden ni pensarlo. España se acogió a la normativa comunitaria en derechos humanos y sociales de obligado cumplimiento. La Abogacía Española (AE) asume las denuncias de asociaciones de pensionistas como Asjubi40, cursadas en Bruselas, por falta de atención a mutualistas y otros casos de excepcionalidad en desarmonía con el resto de la UE como es el «período de carencia», exigencia que niega la pensión contributiva a pesar de haber cotizado los años mínimos exigidos.