Cartas al director

Vacío sanitario con sesgo de género

Itziar Rocamora Letona

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:46

A un hombre que acaba de ser operado de un cáncer de próstata le prescriben un tratamiento de suelo pélvico. Hasta aquí todo parece normal. ... Pero cuando este paciente solicita la autorización a su mutua para poder iniciar dicho tratamiento, ésta la rechaza con el argumento de que solamente cubre a las mujeres. En consecuencia, él se ve obligado a pagar todas las sesiones por su cuenta, de su bolsillo. Creo que está claro que esta situación evidencia una discriminación dentro del sistema asegurador privado: la rehabilitación del suelo pélvico es esencial después de una cirugía y afecta tanto a los hombres como a las mujeres. Me parece algo incomprensible. Por ello es imprescindible que las mutuas rectifiquen cuanto antes y garanticen el mismo acceso a la salud para todos los pacientes, sin excepciones de ningún tipo ni tampoco sesgos de género.

