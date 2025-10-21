En todas partes y en ninguna
Itziar Rocamora I Letona
San Sebastián
Martes, 21 de octubre 2025, 06:18
Siempre estamos en todas partes y, al mismo tiempo, en ninguna. Vamos a actividades, hacemos planes y asistimos a eventos como pequeñas dosis de felicidad, ... pero al final nos queda la sensación de que nada nos llena. Nos movemos por la vida como si fuera una lista infinita de cosas que hacer, sin detenernos a sentir nada de verdad. Esta obsesión por no perdernos nada nos hace perder lo importante: a nosotros mismos. El miedo a quedarnos fuera nos empuja a aceptar planes que quizá no queremos, a hacer lo que todos hacen, a demostrar que estamos presentes. Y así, llenamos nuestros días de compromisos: estamos en todas partes y, aun así, no conectamos con nada. Es hora de parar. De dejar de correr. De empezar a vivir para nosotros y no para complacer a los demás. La vida no es una competición para ver quién hace más cosas, sino una experiencia para disfrutar aquello que realmente queremos.
