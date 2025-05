El okupa digital

Comenta Compartir

La Inteligencia Artificial ha invadido nuestras vidas. El círculo azul de Meta AI se ha colado en nuestro whatsapp. Aparece mezclado con nuestras conversaciones y ... nadie tiene muy claro para qué sirve realmente. El nuevo cuadro de búsqueda de la 'app' sugiere «preguntar a Meta AI o buscar». Todo junto y sin diferenciarnos a las personas de las máquinas. Y sin nuestro permiso y sin darnos una opción clara de cómo quitarla. O la tomas o la dejas. Es verdad que Meta es el propietario y puede modificar la 'app'. Pero, ¿y nuestra privacidad? ¿Nadie nos va a aclarar cómo nos afecta? ¿El uso de cualquier tecnología no debería ser voluntario y no por imposición? Hablamos de la herramienta de comunicación de mayor uso en nuestra sociedad. El uso de whatsapp es equivalente a lo que representaba la telefonía fija en los 80 y los 90. No veo gran diferencia entre la imposición del círculo azul de Meta y que te pinchen una línea telefónica. En ambos casos es una intrusión en nuestro principal sistema de comunicación. Nos la han 'colado' mientras distraían a Europa con una guerra comercial. Sabemos que en internet las fronteras son difusas, pero en la batalla de la digitalización del pensamiento van ganando los de siempre.

