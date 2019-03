IRPH, un abuso

Me hace gracia leer en el periódico que si el Tribunal de Justicia europeo da la razón a la denuncia que se ha hecho desde España por el IRPH cajas, puede ser un gran trastorno, me daría la risa, si no fuera un tema serio, pues más trastorno ha sido para todas las familias que han estado y que están pagando un interés mucho más alto que todos los demás, que tienen las hipotecas basadas en el euribor, que desde hace muchos años está muy bajo, porque este IRPH lo ponen ellos a su antojo. El IRPH cajas es un abuso y un robo igual que lo eran las cláusulas suelo. Espero que el tribunal europeo dé la razón a la demanda de los clientes y pueda toda esta gente reclamar y recuperar todo lo que han pagado de más.

:: ARANTXA GLEZ. GOENAGA TOLOSA