Investigación de verdad

Ahora leemos que la multinacional Fresenius, líder en productos de diálisis, ha sobornado a médicos de la sanidad pública española a cambio de información sobre concursos públicos para que Fresenius se lleve los pedidos. El escándalo se ha conocido porque la justicia estadounidense le reclama una multa de más de 230 millones de dólares a la empresa para que no sea procesada. Otro caso más de la gran corrupción que existe en la industria farmacéutica, donde no se invierte en investigación un 1 %, pero sí en publicidad y sobornos de sus productos un 40%. Goldman Sachs, responsable de la parte económica de la industria farmacéutica, ha sido claro al proclamar que curar «enfermedades es mal negocio». Los enfermos seguiremos consumiendo ingentes cantidades de drogas que nos recetan, no para curar, sino para paliar la enfermedad. El sistema nos hace ser fármaco-drogadictos sin posibilidad de desintoxicarnos y obligados a seguir consumiendo sus productos de por vida. El precio lo ponen ellos. El cobro lo tienen asegurado. Nos tratan como ovejas del sistema. Las farmacias son nuestras estaciones de servicio donde llenamos nuestros cuerpos con sus drogas para seguir vivos, arrastrándonos si, pero vivos, para que la rueda de la venta de sus drogas no pare de girar. Ya sé que mi protesta no sirve para nada, pero al menos puedo gritar alto y claro: Basta ya. Exigimos del sistema: Cura de la enfermedad. Inviertan en investigación, pero de verdad.