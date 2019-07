La investidura

Cuando oigo por ahí que tenemos los políticos que merecemos, me enoja terriblemente. Ni de lejos, ni antes, ni por supuesto ahora, quizás ahora, menos que nunca. No sé si al señor Pedro Sánchez le investirán o no, a estas alturas me da exactamente igual. El espectáculo que han creado los líderes de los dos partidos de izquierdas es bochornoso, de patio de colegio. Los niños llegan antes a acuerdos. Porque está gente tendrá carrera, pero a todas luces se ve que es insuficiente para gobernar. Sobre todo para gobernar con cordura. No se trata de quién gana, o quién pierde. Perdemos todos, pierde el país entero, por lo que esta situación genera en las personas. Los jóvenes, que no tienen mucha fe en los políticos, con esta situación la pierden. Y los mayores, ay, los mayores, yo personalmente les metía a los dos en una celda, hasta que lograran entenderse y si no... Para ponerse los sueldos que cobran ya se ponen de acuerdo. Porque son ellos, los políticos, los que están arruinando los países, nadie más que ellos.