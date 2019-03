Internet: verdad o mentira

El intelectual Jean François Revel nos recordaba en su libro 'El Conocimiento Inútil' que «la primera de todas las fuerzas que gobierna el mundo es la mentira». Ya nos advertía, hace unas décadas, del problema de desestabilización de las democracias por medio de la manipulación informativa en los medios de comunicación y nos recordaba la importancia de la prensa libre como freno al poder. Cuestionaba también la actitud de muchos medios de comunicación que anteponían su credo político a la realidad de los hechos, amparando despotismos o relativizando injusticias en defensa de tiranías de cualquier signo. El hombre no se resiste a manipular si puede sacar provecho. Con tantos siglos a cuestas, la historia está plagada de inexactitudes, difamaciones, noticias falsas o mentiras completas.

Desde la inquina del historiador Suetonio desprestigiando injustificadamente al emperador Tiberio, al intelectual Chomsky edulcorando y relativizando el genocidio camboyano en defensa de su postulado político. Hoy este problema no ha hecho más que agravarse como consecuencia de internet. Puede afirmarse que la mentira se ha apuntado al carro de la tecnología. Solo que ahora se propaga más rápido, a más gente y su daño puede ser mayor pues a veces la verdad llega tarde. En la era de internet, hay mucha gente que practica la desinformación. Ya sea con buena o mala fe, se opina con un conocimiento superficial o influido por un sesgo ideológico que arrincona la realidad para verter una opinión alimentada por prejuicios, creencias o pasiones ajenas a los hechos y a la verdad. Y aun peor, hay quien practica la manipulación, porque con muy mala intención, propaga mentiras para sacar cualquier rédito político, social o económico.

La estrategia de desinformación busca la manipulación de la opinión de las personas y de la sociedad en su conjunto. Hoy se contempla con cierta condescendencia conceptos como la posverdad. Recientemente hemos visto 'fake news' relacionadas con las elecciones en EE UU, Francia o el referéndum del 'Brexit', mediatizadas por la injerencia externa con el fin de condicionar el resultado electoral y desestabilizar la política y la economía de Europa. Un ejército de informáticos y máquinas (bots) ubicados en Rusia difunden noticias falsas a través de la red con el fin de engañar a votantes ingenuos. La Unión Europea ha reconocido la gravedad del problema y se ha visto obligada a legislar, invertir mucho dinero y presionar a multinacionales tecnológicas para frenar los efectos de esta guerra informática de desinformación.

Conclusiones similares, en una escala más banal y prosaica, pueden sacarse de las redes sociales donde la gente comparte información innecesaria de su vida (desgraciadamente estamos perdiendo el sentido del pudor). Hoy estas redes sociales pueden describirse en parte como un estercolero que contiene toneladas de basura. Piensen solo en la cantidad de tiempo desperdiciado por los usuarios en una comunicación de baja calidad, por no entrar a cuantificar la cantidad de ilícitos penales que se cometen a través de estas plataformas.

No se trata de demonizar el uso de internet y las redes sociales. Ni mucho menos constreñir el derecho a la libertad de expresión. Supongo que Madison -padre de la Constitución americana- aceptaba como mal menor que hubiera que soportar «los rebuznos de gente que opina sin fundamento» o incluso aguantar «los escupitajos de quienes desean sembrar la cizaña y el mal en la sociedad». Peaje que hay que pagar con una sonrisa, en aras de defender dos derechos universales como la libertad de expresión y el derecho a la información.

Volviendo a Revel, hoy nuestra civilización dispone de más conocimiento y más información que nunca y sin embargo su uso no siempre es adecuado. Ese es el conocimiento inútil que denuncia y nos recuerda que quienes gobiernan el mundo -pero también nosotros en nuestro ámbito de decisión- seguimos tomando decisiones basadas en intereses, emociones o prejuicios mientras ignoramos frecuentemente el conocimiento como primer motor para formarse un juicio, tener una opinión o tomar una decisión.

Se trata en el fondo de una falta de responsabilidad colectiva e individual. Por pereza, cobardía o borreguísimo no se procesa la información recibida por el tamiz de la razón empírica o cuando ésta no es posible, por la construcción de una «opinión verdadera». El autor francés citando a Platón nos habla de la conjetura que, sin demostración evidente, no deja por ello de resultar cierta y verdadera pues existen indicios razonables. Y nos señala que este es el único camino para llegar al conocimiento.

Espíritu crítico en definitiva. Bonito ejercicio a menudo olvidado por todos nosotros. Es necesario procesar con juicio crítico esa avalancha informativa que sale de internet, separar el trigo de la paja y construir una opinión sin comprar mercancía falsa por muy adornada y barata que sea en la red. A estas alturas ya sabemos que el conocimiento y la verdad son dos tesoros muy costosos pues demandan mucha energía neuronal.