El Día Internacional de la Felicidad

Según algunos filósofos, la felicidad es un estado de bienestar que se encuentra dentro de las personas, independientemente de los bienes que se posean. Y parece ser cierto porque ya vemos que las personas que más tienen no parecen ser las más felices. Que la felicidad está dentro de cada uno es una realidad. Que los ratos de mayor felicidad te lo da el ser, no el tener, también. Que se es feliz ayudando, también. Que si tod@s fuéramos mas solidarios, seríamos más felices, también. La solidaridad genera felicidad porque todo lo que va, vuelve. Se activan unas hormonas, haciendo el bien, que de otra forma no se activan. No se trata de repartir solo sonrisas -que también- sino de ayudar en la medida que podamos a los demás. Eso vuelve, y genera felicidad.