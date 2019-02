El insulto y sus efectos

De villanos. «El insulto deshonra a quien lo infiere, no a quien lo recibe». Diógenes de Sinope, filósofo griego. ¿Cómo tiene que ser el alma de un político que en vez de destacar méritos propios (igual es que no los tiene) se pone a insultar de la forma más rastrera?; no se da cuenta que con esos insultos el que se está embarrando es el que los pronuncia; es un efecto boomerang, que salpica contra él lo mismo que lanza a los demás. Pablo Casado en esa sarta de insultos sacó del armario el insulto 'felón' que se le atribuyó a Fernando VII «El rey felón». Se decía de Fernando VII que ante los débiles era imperativo y cruel. Hacía mucho tiempo que no había escuchado ese adjetivo pero lo que no había escuchado nunca era en tan poco tiempo tal cantidad de insultos.

:: ROSA GÓMEZ HONDARRIBIA