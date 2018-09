Insufrible Editorial Los avances en la lucha contra la violencia machista no pueden permitirse no garantizar la vida alas mujeres que denuncian y la seguridad de sus hijos DV Jueves, 27 septiembre 2018, 08:17

Los asesinatos el martes de dos mujeres en Bilbao y Granada y de dos niñas en Castellón han de erigirse en uno de los periódicos y dramáticos aldabonazos en la lucha colectiva contra la violencia machista para que el entramado institucional y social reaccione y afronte de cara las fallas, déficits y carencias que impiden reducir al mínimo inevitable el riesgo que corren a diario miles de maltratadas y sus hijos. El sistema que se ha ido construyendo para tratar de reducir los feminicidios cimenta buena parte de su eficacia en la desgarradora decisión de las víctimas de denunciar a sus maridos o exparejas. Y son ellas, las que más padecen, las que movilizan la respuesta de los poderes públicos, porque los requerimientos de su entorno afectivo siguen representando apenas el 2% de todas las denuncias. Por eso, y porque el reguero de crímenes es insufrible, el combate contra el machismo que mata no puede permitirse que las mujeres que intentan sobreponerse a una vulnerabilidad extrema y piden auxilio no encuentren amparo en las escalas del sistema: desde los médicos y equipos sanitarios hasta la Policía; desde los servicios sociales que les asisten a los magistrados, fiscales y abogados. Porque resulta desolador que Maguette Mbeugou, la joven africana asesinada en Bilbao, acabara degollada después de que una jueza no encontrara indicios bastantes para imponer el alejamiento a su agresor y de que otra le absolviera de amenazas pese a creer a la víctima. Porque resulta estremecedor que Martina y Nerea, de 3 y 6 años, murieran en Castellón a manos de su propio progenitor pese a la pelea librada por su madre para tratar de protegerlas a ellas y a sí misma. Y porque cabe imaginar la conmoción de los agentes públicos, y singularmente, de las juezas vinculadas a ambos casos ante desenlaces tan irreversibles. Pero el Poder Judicial y quienes trabajan con y para él deben diagnosticar la quiebras existentes, enmendarlas o exigir ya a los poderes Ejecutivo y Legislativo que las corrijan. Porque no puede cundir la desarmante impresión de que las mujeres están a la intemperie tanto si denuncian como si no. Porque el camino hacia el fin del maltrato no puede ser tan complejo y duro para las víctimas. Y es bochornoso que Gobierno y oposición estén utilizando la ley contra la violencia machista para dar cobertura a su pulso sobre los Presupuestos mientras no se aplica con toda diligencia el Pacto de Estado contra semejante tragedia.