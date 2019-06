Hoy 17 de junio después de aproximadamente un mes llamando a la ITV de Urnieta he tenido que ir fisicamente para coger cita previa. No me ha quedado otro remedio. No cogen el teléfono, no responden a los emails. Me han dado cita para el 28 de agosto (mi ITV caduca el 31 de julio). Nada más entregarme la cita he solicitado la hoja de reclamaciones para poner una denuncia ante esta situación que nos está perjudicando a miles de usuarias y usuarios. Con este escrito quiero animar a todas y todos a hacer lo mismo. Pedir hoja de reclamaciones y presentar la queja en Kontsumobide. Es inadmisible que habiendo medios de comunicación, teléfono, internet, correo electrónico... estemos obligados a ir in situ y perder el tiempo para realizar una gestión que lleva cinco minutos hacerlo. A los directivos de la ITV de Urnieta: me habéis hecho perder aproximadamente una hora. Mañana perderé otra hora presentando la queja en las oficinas de la calle Easo de Kontsumobide. Si hacemos esto miles les aseguro que acabaremos con esta injusticia.