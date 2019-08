Injustas discriminaciones

Los propietarios de segunda residencia en las localidades de la costa guipuzcoana ya tienen asumido de que son víctimas de las medidas discriminatorias que les habían aplicado, recargando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles hasta el 150% según localidad. En Deba actualmente el recargo es del 50%. Esta medida recaudatoria se amparó en la Norma Foral 4/2012 y se aplica en aquellos bienes de uso residencial que no constituyan la habitual del sujeto pasivo (hay que estar en el padrón) o de terceros por arrendamiento o cesión de uso. Ahora, por no haber analizado previamente las facturas, propietarios de Deba, Zarautz... se están enterando de que el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa les están facturando a los que no están empadronados por el consumo de aguas, depuración y el plan de financiación de infraestructuras el tramo 3, que corresponde a los mayores consumos y es el 45% más caro que el correspondiente sin esa penalización. Indigna que este agravio comparativo sea otra medida impositiva dirigida a los contribuyentes que en dicha localidad no les pueden castigar con su voto, por no estar censados en la misma. Habrá que apelar al Ararteko.