Plataformas o asociaciones

Comenta Compartir

Recientemente hemos visto manifestaciones en contra de los recortes sanitarios. La última, contraria a que se prescinda de una pediatra de guardia en el Hospital Comarcal de Irun me ha llamado la atención. Existe una plataforma, que sin datos de lo que les sucede a los pacientes, ha lanzado una campaña reivindicativa en las calles. La diferencia con otros países de Europa es que en ellos existen asociaciones que actúan con datos, porque trabajan recogiéndolos y, ofrecen defensa jurídica ante los casos de negligencia. Los poderes y administraciones les respetan. En Gipuzkoa disponemos de una estructura hospitalaria desfasada. Miremos a los otros territorios vascos, a sus grandes hospitales y planifiquemos los nuestros redimensionándolos, ampliando su capacidad y haciéndolos tecnológicamente más potentes, modificando sus asignaciones de población y aumentando sus plantillas. No caigamos en reivindicaciones no justificadas. Los niños de Irun están muy bien atendidos por los médicos del PAC, con un eficiente traslado sanitario urgente al hospital terciario, a 20 minutos.