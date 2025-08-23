Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Euskadi en la encrucijada

Nada que afecte a los vascos se debe decidir sin ellos. Así se evitarán futuras trasgresiones del pacto político que supone el Estatuto

Iñigo Barandiaran

Exdiputado del PNV

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Dice un viejo refrán inglés, que quien en una comida no se sienta a la mesa, forma parte del menú. Se escuchan estos días y ... a cuenta de la gestión de los pavorosos incendios que asolan los territorios de varias comunidades autónomas, críticas a la inexistencia de una política centralizada que pudiera dotar de medios, organización y personal a la atención de emergencias como las señaladas. Al margen, claro está, de un marco normativo y competencial que atribuye a las comunidades autónomas dicha competencia.

