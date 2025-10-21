Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

El bullying mata

Iñigo Agirre

Donostia

Martes, 21 de octubre 2025, 06:17

Sandra se quitó la vida víctima de un acoso escolar implacable que nadie pudo detener. Pero el suicidio de esta joven sevillana de 14 años, ... que soportó en su colegio insultos, burlas y aislamiento, no es un «accidente aislado», sino fruto de un sistema que no funciona. Sus padres denunciaron el bullying, pero el centro no activó el protocolo antiacoso. Por lo tanto, creo que no queda otra que endurecer las leyes.

