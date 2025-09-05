Información y vida
INÉS LÓPEZ DONOSTIA
Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:26
Leo en DV que el 91% de las personas afectadas por cáncer afirma no haber recibido información médica sobre cómo afectan los tratamientos en su ... vida sexual y que la periodista Elordi García explica su experiencia en su libro 'Imparable hasta la médula'. Bellísima y muy necesaria tarea de difusión. Porque hay cosas en la vida que si no se cuentan, parece que no existen.
