Puerto de Pasaia: Titularidad, gestión y futuro

De manera periódica el puerto de Pasaia asoma a la primera línea del debate político. En esta ocasión el Gobierno Vasco plantea desclasificar el puerto ... de Pasaia como de interés general para poder asumir su gestión y propiedad. «Pasaia ocupa el puesto 23 de los 28 puertos del estado y queremos que este en el top 10...», afirma la consejera de Gobernanza. De materializarse la transferencia, el cambio de titularidad supondría la descatalogación del mismo como puerto de interés general y ser gestionado al margen de la ley de Puertos del Estado. El fundamento de la ley de Puertos del Estado se basa en un modelo de gestión autónoma, autosuficiente financieramente y en última instancia solidaria entre los puertos catalogados como de interés general y estratégico. Siendo el debate legítimo y respetable, lo que sorprende, asusta y molesta es el argumentario utilizado por los representantes del espectro político. La sorpresa viene del hecho de que el presidente del puerto de Pasaia y el de Bilbao son elegidos desde hace más de 20 años por el Gobierno Vasco. Alguno se podría preguntar, ¿hasta ahora que hemos hecho?

El susto lo recibimos cuando la consejera alimenta el algoritmo con nada más y nada menos que con el desarrollo territorial, la sostenibilidad, la intermodalidad y la economía azul. Todo ello va para producir un cohete que va a subir de forma fulgurante al puesto 10 del ranking de los 28 puertos de interés general. ¡Ojo... que en lugar de un cohete no vayamos a parir un ratón!

El impacto del ranking es relativo. Algeciras es el primero. Manipula más de 100 millones de toneladas. ¿Cuál es su mérito? Su posición estratégica en el cruce de las rutas Europa-Asia-América, ¿cuál es el aporte de la actividad del puerto de Algeciras en su zona de influencia? Básicamente los puestos de trabajo dedicados a la manipulación de los contenedores.

Los puertos son accidentes geográficos, naturales o artificiales. Desde el origen de los tiempos se aprovechan para conectar las cadenas de valor logísticas y facilitar el movimiento de personas y mercancías de su zona de influencia o 'hinterland'. Este aprovechamiento viene determinado por los servicios ofrecidos en el puerto, la conexión logística para llegar al mismo y la competencia de los otros puertos vecinos. El resultado de la matriz construida con estos tres vectores definirá su 'hinterland'. Los tráficos comerciales, además de la pesca, se puede dividir en 4 tipos principales de mercancía: los contenedores, los productos líquidos, la carga general y los graneles.

Pasaia no ofrece servicio de contenedores ni de productos líquidos. Las economías de escala han inducido a la construcción de barcos cada vez más grandes, que por su eslora y calado no entran en Pasaia. Por lo tanto, Pasajes juega en las ligas de la carga general y los graneles. !Ay amigo, aquí llevamos muchos años en la Champions! UECC, la terminal dedicada a la importación/exportación de vehículos, está reconocida por los armadores y los clientes del sector de la automoción como la más eficiente de Europa. Cámara, operador logístico perteneciente al grupo Bergé, gestiona más de un millón de toneladas de la fábrica de perfil de Arcelor en Olaberria. Es la planta más rentable del grupo.

Algeposa, siempre pionera, acaba de incorporar la primera grúa en Europa híbrida de gran capacidad. Reducirá la huella de carbono un 80 % en la manipulación de productos siderúrgicos.

Respecto los graneles, Pasaia es el puerto natural para la importación y exportación de cereales, fertilizantes y minerales para las principales empresas agroalimentarias ubicadas en el Norte de Cataluña, Aragón y Navarra.

Las papeleras guipuzcoanas se apoyan en Pasaia para recibir las apeas y la pasta de papel que utilizan como materia prima. Decenas de empresas, gracias al puerto de Pasaia alcanzan de forma competitiva los más exigentes mercados internacionales.

El puerto movió en sus mejores tiempos 6 millones de toneladas. ¿Como es posible que ahora sean 3,5 millones? Muy sencillo. Anoten 1,5 millones de toneladas que se perdieron cuando se cerraron las acerías de Azpeitia y Zumarraga, añádanse las toneladas de la central térmica y el granito que se importaba para transformar en Usurbil.

Las toneladas no las genera el puerto, sino las empresas que están en su zona de influencia. Si se pierden lo que se empobrece no es el puerto. Es el territorio. Así es el puerto de Pasaia. Orientado al servicio del territorio. Eficiencia, competitividad y sostenibilidad por bandera. Miles de personas conformamos el ecosistema portuario. Orgullosos de mantener el legado de nuestros padres. Molestos cada vez que se abre el debate sobre su futuro. Que será del Territorio. Construyámoslo juntos. Escuchen a la Comunidad Portuaria.

La población les pedirá que terminen el saneamiento de San Juan, o más aparcamientos en San Pedro, pero todos les pedirán que los barcos sigan atravesando el canal. Los operadores logísticos les pedirán que se invierta en la modernización de las infraestructuras, que se desarrollen y habiliten más espacios logísticos para atender la demanda futura. Que se aproveche la gran oportunidad de la inminente conexión al ancho de vía europeo. Atrévanse a conocernos. Les vamos a encantar.