JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Puerto de Pasaia: Titularidad, gestión y futuro

La materialización de la transferencia a Euskadi supondría la descatalogación como puerto de interés general. Por eso sorprenden los argumentos de los políticos

Inazio Fachado Arrieta

Director de Laminoirs des Landes. Presidente de la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Pasajes de 2012 a 2016

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Comenta

De manera periódica el puerto de Pasaia asoma a la primera línea del debate político. En esta ocasión el Gobierno Vasco plantea desclasificar el puerto ... de Pasaia como de interés general para poder asumir su gestión y propiedad. «Pasaia ocupa el puesto 23 de los 28 puertos del estado y queremos que este en el top 10...», afirma la consejera de Gobernanza. De materializarse la transferencia, el cambio de titularidad supondría la descatalogación del mismo como puerto de interés general y ser gestionado al margen de la ley de Puertos del Estado. El fundamento de la ley de Puertos del Estado se basa en un modelo de gestión autónoma, autosuficiente financieramente y en última instancia solidaria entre los puertos catalogados como de interés general y estratégico. Siendo el debate legítimo y respetable, lo que sorprende, asusta y molesta es el argumentario utilizado por los representantes del espectro político. La sorpresa viene del hecho de que el presidente del puerto de Pasaia y el de Bilbao son elegidos desde hace más de 20 años por el Gobierno Vasco. Alguno se podría preguntar, ¿hasta ahora que hemos hecho?

