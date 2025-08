Asesinar de hambre

Comenta Compartir

He tenido que adelantar mi hora de comer (ya no ceno) para no coincidir con los informativos televisivos del mediodía porque se me hace imposible llevarme nada a la boca viendo las imágenes de esos niños en Gaza muriendo de hambre, asesinados conscientemente por parte de Israel. Me da igual que el responsable directo sea Netanyahu o Trump, porque tanto ellos como sus conciudadanos y hasta nosotros los europeos lo estamos permitiendo. ¿Tan difícil es hacer un boicot económico a Israel para remover la conciencia de sus ciudadanos ? Estos solo entienden de dinero; vayamos pues por ahí. ¿Y los países árabes son incapaces de presionar a Hamás para que se siente a negociar una tregua y liberar a los rehenes? A veces pienso que todo ha sido un montaje coordinado entre el Mossad y Hamás desde un principio. Es difícil entender lo contrario. El tiempo nos lo hará saber.