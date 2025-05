La guerra está perdida. En diez minutos, lo que queda del alto mando alemán ordenará a sus unidades el alto el fuego definitivo. Charly Havlat, ... un soldado de Nebraska, patrulla en un bosque de Bohemia, su batallón cae en una emboscada y recibe un disparo. Es el último americano muerto en la II Guerra Mundial en Europa. Un día más tarde, el 8 de mayo de 1945, se firma el final de la guerra en el continente, cuyo 80 aniversario se ha celebrado esta semana en las grandes capitales.

La guerra. Palabras inmensas, la libertad, el triunfo del bien sobre el mal, las medallas, los héroes, la democracia que prevalece sobre la tiranía, los estandartes, las fanfarrias... Pero la guerra es sordidez. Sangre y mierda por todas partes. Una carta que llega a una casa y dice 'su hijo ha muerto'. Gran negocio para pocos, ruina para la mayoría.

La II Guerra Mundial ha sido el manual de instrucciones para el Mundo occidental las últimas ocho décadas. Ha funcionado muy bien, porque era claro, porque separaba sin lugar a dudas el bien y el mal, lo que proporcionaba una tranquilidad de conciencia confortable, sin las complicaciones de los grises.

La escalada belicista de varios líderes europeos los últimos meses parece dejar atrás el consenso de 1945 y traspasar una línea que sus padres se juraron no rebasar jamás. Construyeron Europa con un único fin, una obsesión, que nunca se repitiera la guerra, porque la conocían. Hoy se le ha perdido el miedo. La paz es el sentido de la UE, refugio de prosperidad y dignidad para las personas como no se había conocido nunca antes. La función de la UE no es pasiva, evitar la guerra, sino activa, impedirla. Ochenta años parecen una fecha remota. Es ayer por la mañana.