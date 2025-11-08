Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

El tiempo es relativo

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hace cien años que se sabe que el tiempo, al revés que la velocidad de la luz, no es absoluto, sino relativo. Depende del movimiento ... de los observadores. Por eso hace siglos de la dimisión (o lo que sea) de Mazón, aunque la presentara (o lo que fuera) el lunes. Todo lo sucedido en Valencia desde la tragedia de octubre de 2024 es, asimismo, un recordatorio de algunos de los principios básicos que regulan la intervención de los ciudadanos en la vida pública en una democracia liberal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  4. 4 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  5. 5 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  8. 8

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  9. 9 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno
  10. 10

    Los pescadores recreativos tendrán que declarar todas sus capturas a partir del 10 de enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El tiempo es relativo