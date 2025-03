Comenta Compartir

Cuando Meloni levanta la voz contra el rearme europeo algo chirría. Si la amiga de Trump, atlantista, reaccionaria y belicosa, dice no a ese término ... y en ese no coincide con su adversario táctico y vecino en la retaguardia Pedro Sánchez algo no debe de ser lo que parece en el plan europeo de gastos para la guerra.

Perdida con China la batalla por el coche eléctrico –el Gobierno Vasco se suma a esa retirada con sus subvenciones a vehículos de gasolina y gasoil–, Alemania ve una oportunidad de 800.000 millones de euros para salir de su estancamiento a lomos de la industria de armas, donde en aras de la 'seguridad nacional' se podrá ejercer el proteccionismo, al revés de lo que sucede en la economía abierta. Por eso Meloni se niega, no por pacifismo sino porque ve que se la quieren jugar. El entusiasmo por mandar a morir a los hijos de otros encuentra su público en un ecosistema donde el pensamiento crítico languidece frente la mercancía ideológica ya empaquetada y lista para consumir. El 'kit' de supervivencia que propone la UE es un ejemplo paradigmático de artefacto doctrinal que se compra como si fuera algo puramente práctico, no político. Pero aun así, una guerra no deja de ser una guerra y hace falta pedagogía. Se pone al frente a fanáticos como Kallas o sociópatas como Rutte, oportunistas que saben bien que Rusia no podría invadir ningún país de la UE aunque quisiera. El rearme al que se llama es nacionalista, no europeo, pero hay que homologarlo. Es imparable, se dice. Quien pide al ciudadano que compre tiritas por si hay un ataque nuclear sabe que se tomará como una ocurrencia, que habrá chistes. Y ese es el objetivo. Que no se hable del fondo del asunto.

