Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Jueces extramuros

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El espectáculo circense del juicio al fiscal general contrasta con el método de trabajo de dos jueces extramuros, la que instruye el caso de la ... dana en su juzgado de Catarroja y el que lleva adelante la investigación de la trama Montoro en Tarragona, y que en breve se convertirá en un escándalo de grandes proporciones. Es imposible sustraerse a la sensación de que son dos mundos diferentes. Y de que son dos cabos sueltos que escapan a esa máxima que rige dentro de la M-30 de tener todo atado. Dos jueces alejados del centro pueden poner a la institución ante el espejo. No es inimaginable que haya quien piense que esos dos casos, la dana y Montoro, habrían tenido otro desarrollo en los juzgados más lujosos de la corte. Ni que haya quien crea que al fiscal se le condenará o absolverá por idénticos motivos, a falta de argumentos mejores. Sin embargo, nadie ha reparado durante años en la instrucción de un caso gravísimo porque Tarragona está lejos y nadie ha podido condicionar la investigación de un juzgado de un pueblo de Valencia, a donde el poder no ha llegado nunca, abandono que se vio de forma dramática el día de la dana. Ahora quienes lo necesitarían para hacer las cosas a su manera se encuentran con que carecen de resortes, por mucho que la jueza sea conservadora. Y todo tiembla. La onda sísmica que llegará de Tarragona será un tsunami. El espectáculo de estas dos últimas semanas ha sido revelador. Ahora, dos jueces indetectables ponen en cuestión la ceguera de la justicia a la vista de todos. Hay quien llega a la estupefacción por esta clase de funcionamiento en las altas instancias judiciales y policiales, pero en otros lugares hace tiempo que se conocían. El ciudadano asiste estupefacto y luego hay desgarros por la desafectación a todo lo que huele a institucionalidad. Por eso son tan importantes los pactos de amplio espectro que se buscan en Gipuzkoa estos días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  3. 3

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  4. 4 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  5. 5 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  6. 6 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  7. 7

    Los embalses de Gipuzkoa, en su nivel más bajo en cinco años
  8. 8

    «El fuego venía por la ladera y estábamos asustados... Hemos cogido ramas para intentar apagarlo»
  9. 9 El cameo de Lee Chun Soo, el «Beckham coreano» de la Real Sociedad, en la serie Yakarta
  10. 10

    La UCO registra la sede de Noran y Erkolan en Donostia en busca de pruebas de mordidas del caso Cerdán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jueces extramuros