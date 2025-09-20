Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Días de pantalón largo

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

E l lehendakari ha vuelto de las vacaciones dispuesto a pisar todos los charcos: pidió a CAF una «reflexión ética» por sus negocios en Israel – ... un pronunciamiento durísimo y con aire de enmienda a la tradición de su propio partido– y ahora anuncia al país la llegada de «tiempos oscuros». Adiós al bañador y a las chancletas; días de pantalón largo. En el pleno de política general, a la hora de diseñar la estrategia ante ese envite, Pradales extendió el mapa del 'demos' vasco, el ámbito de ciudadanía de acuerdo en autogobernarse. Se alinearon los partidos del Gobierno, PNV y PSE, y Bildu, el 88% del Parlamento. Cada comunidad política con sus particularidades, pero coincidentes en que se debe articular la toma de decisiones de forma colectiva.

Espacios grises

