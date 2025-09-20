E l lehendakari ha vuelto de las vacaciones dispuesto a pisar todos los charcos: pidió a CAF una «reflexión ética» por sus negocios en Israel – ... un pronunciamiento durísimo y con aire de enmienda a la tradición de su propio partido– y ahora anuncia al país la llegada de «tiempos oscuros». Adiós al bañador y a las chancletas; días de pantalón largo. En el pleno de política general, a la hora de diseñar la estrategia ante ese envite, Pradales extendió el mapa del 'demos' vasco, el ámbito de ciudadanía de acuerdo en autogobernarse. Se alinearon los partidos del Gobierno, PNV y PSE, y Bildu, el 88% del Parlamento. Cada comunidad política con sus particularidades, pero coincidentes en que se debe articular la toma de decisiones de forma colectiva.

Todo el mundo entendió a qué se refería cuando habló de «tiempos oscuros» y llamó –ahora que están de moda las analogías con el pasado europeo no tan lejano– a una especie de 'compromiso histórico', a la unidad ante la amenaza externa. Fue también, la semana en que se cerró el traspaso de más competencias, un reconocimiento de los límites de la soberanía.

Ante una amenaza seria, se asume que hay que estar dispuestos a hacer concesiones. Los desacuerdos son más conservadores que los acuerdos, aunque parezca lo contrario. Al detectar la existencia de un afán colectivo en la sociedad vasca, más allá de las adscripciones partidistas, se configura un 'demos' propio, basado en la ciudadanía, coherente con una época en que las identidades colectivas que canalizaban la participación política (nación, clase social...) ceden protagonismo ante otras formas de expresión que se multiplican y diversifican.