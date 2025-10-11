Defensa del Multikirola

Multikirola, la base del modelo de éxito del deporte guipuzcoano, «se enfrenta a un momento crítico», según su máxima responsable, la diputada Goizane Álvarez. Las ... inscripciones han descendido de forma notable este primer curso en el que deja de ser obligatorio para poder ingresar en un club deportivo. El programa ha sido víctima de un ataque del individualismo a ultranza que rige en las sociedades contemporáneas. Hay padres que quieren y pueden litigar en los tribunales contra la administración porque Multikirola no les sirve. Porque estiman que pueden acceder a algo más competitivo. El mismo mal que amenaza a otros servicios públicos.

Es un error, porque Multikirola no es excluyente. El deporte en edades tempranas no es obligatorio, pero la administración está legitimada para regular su práctica y está obligada a garantizar el derecho de los niños a practicar deporte en igualdad de condiciones. El enfoque del deporte guipuzcoano en estos 35 años ha sido el correcto: el objetivo del deporte escolar no es el progreso en las habilidades técnicas, sino ser un elemento añadido en el proceso de aprendizaje y desarrollo personal de los escolares, un sistema que no discrimine sino que integre a todos sin exclusiones por las capacidades para el rendimiento. Que no segregue por categorías físicas o técnicas –lo que conduce al abandono temprano de los 'malos' y, sobre todo, de las niñas– sino que forme parte del sistema educativo, que aglutine en torno a valores.

Este modelo en nada amenaza a los niños con potencial. Multikirola es el primer paso del éxito en el alto nivel. En los últimos Juegos Olímpicos, más de la mitad de los deportistas vascos eran guipuzcoanos.