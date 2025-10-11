Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Defensa del Multikirola

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Multikirola, la base del modelo de éxito del deporte guipuzcoano, «se enfrenta a un momento crítico», según su máxima responsable, la diputada Goizane Álvarez. Las ... inscripciones han descendido de forma notable este primer curso en el que deja de ser obligatorio para poder ingresar en un club deportivo. El programa ha sido víctima de un ataque del individualismo a ultranza que rige en las sociedades contemporáneas. Hay padres que quieren y pueden litigar en los tribunales contra la administración porque Multikirola no les sirve. Porque estiman que pueden acceder a algo más competitivo. El mismo mal que amenaza a otros servicios públicos.

