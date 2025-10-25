Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Contralos ultras, aquí y allí

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:42

Comenta

El apoyo al pueblo palestino en medio del genocidio fue y es aún una obligación moral. Debe afrontarse ahora otra obligación, esta práctica, muy concreta, ... que es proteger a las clases populares y, sobre todo y de forma urgentísima, a las mujeres de Gaza del régimen ultraconservador, violento, sectario y machista de Hamás, que afrontaba una resistencia popular nunca vista antes del atentado del 8 de octubre de 2023, con manifestaciones masivas en las calles de la Ciudad de Gaza, Rafah y Jan Yunis. El régimen se vio seriamente amenazado por primera vez desde que accedió al poder por la vía democrática en 2006 –no ha vuelto a haber elecciones desde entonces– desbancando a Fatah, que gobernaba (y gobierna) en Ramala.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  3. 3 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  6. 6

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  7. 7 La hamburguesería que abre local en San Sebastián con un 2x1
  8. 8

    «Ni me he jubilado ni me he quedado ciego. Soy aerografista y tatuador»
  9. 9

    EH Bildu se desmarca del boicot a dos ertzainas en un curso de la EHU: «No debería cuestionarse su participación»
  10. 10

    El acoso a la Ertzaintza se agrava tras el boicot a la charla de dos agentes en la EHU en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Contralos ultras, aquí y allí