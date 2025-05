Comenta Compartir

Cinco días seguidos con luz. Alguien se merece un ascenso. El cuestionamiento del estado autonómico suele articularse en dos direcciones principales: hay 17 reinos de ... Taifas o determinados territorios tienen privilegios. España es una organización administrativa girondina pero de espíritu jacobino con Madrid en el centro, y el encaje no siempre es fino. El lunes, ocho comunidades autónomas gobernadas por la derecha (siete del PP y Castilla-La Mancha) pidieron la intervención del Gobierno central. La línea de defensa de los señalados por la DANA de Valencia, de la que se cumplen seis meses, consiste en decir que no sé por qué me piden cuentas a mí, que en el fondo no soy más que un amanuense, un pobre subsecretario. Si yo de emergencias no sé nada, lloró a la juez la consejera.

Además de una estrategia para esquivar sus responsabilidades, la postura refleja su idea de la importancia que dan a sus cargos y las instituciones que dirigen. Con el apagón, lo mismo. Una imagen descarada de yo no estoy aquí para tener problemas, sino para lo otro. Dificultades para ubicarse. Hay ministros en las manifestaciones del Primero de Mayo, confundiendo su papel institucional. Su sitio no es la calle. Forman parte del Gobierno, nada menos, y tienen en sus manos herramientas como el BOE. ¿Qué hacen tras las pancartas? Pero esta es una sociedad afectada por el adanismo, cada cual cree que el mundo empezó con su llegada a esta feria, y se toleran mal los contratiempos, todo son hechos sin precedentes, históricos. El apagón fue un desastre, algo que no debería suceder, pero, en realidad, no pasó nada. Además, ha dado paso a cinco días seguidos con luz, un éxito sin parangón.

