2084 etorkizuna ez bada
Larunbata, 13 iraila 2025, 02:00
Ez da Roberto Bolañoren nobela galdua, ZETAKen 'Mitoaroaren' hirugarren atala baizik. '2084'. Artistaren esanetan, «etorkizun distopiko»-an kokatuko den ikuskizuna eta George Orwellen '1984' liburuari omenaldia.
Momentu egokia idazle britainiarra gogoratzeko bere beste eleberri famatuenaren harira. 'Abereen etxaldea'-k 80 urte bete ditu eta berebiziko aktualitatea mantentzen du. Londonen 1945ean argitaratu zenean lortu zuenaren parekoa. Nola da posible? 80 urteotan gizakiok ez garelako batere aldatu? Edo mundua atzerapausuak ematen ari delako eta gailenduta ziruditen arazoak bueltan daudelako?
'Abereen etxaldea' 2025ean irakurtzeak egonezina sortzen du. Abisu bat dirudi. Da. Historia ez dela errepikatzen diote batzuk. Orwell irakurrita, zalantzak sortzen dira. Edo Paveseren 'Bizitza lanbide' ('Il mestiere di vivere'). Edo Scuratiren Mussoliniri buruzko 'M' lan monumentala. Iraganarekiko parekotasun beldurgarriak nonahi. Orwellen indarra egia intimoaren azalpena da, norberak bere bakardadean argi ikusten duen hori, kalean agian onartuko ez lukeena. Gaurko gaiak. Matxismoa, etorkinak, Gaza.
Horrela gauzak, litekeena da 2084a etorkizuna ez izatea. Gizon egokia Reparaz zalantza hori argitzeko. 'Aaztiyen' hitza ezagutzen duelako eta 'Mitoaroa' denboraren izaeraren inguruko hausnarketa ere badelako.
Euskarari dagokionez, 2084an hizkuntzak bizirik jarraituko duela diote Iurrebasok eta Goikoetxeak 'Esnatu ala hil' liburuan. Atxikimendua eta gaitasunaren arteko lehian erabakiko da auzia: «Atxikimendua da euskararen indargune nagusia; gaitasuna, hutsune handiena». Non eroriko da Aralarko dama?
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.