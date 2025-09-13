Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

2084 etorkizuna ez bada

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Larunbata, 13 iraila 2025, 02:00

Ez da Roberto Bolañoren nobela galdua, ZETAKen 'Mitoaroaren' hirugarren atala baizik. '2084'. Artistaren esanetan, «etorkizun distopiko»-an kokatuko den ikuskizuna eta George Orwellen '1984' liburuari omenaldia.

Momentu egokia idazle britainiarra gogoratzeko bere beste eleberri famatuenaren harira. 'Abereen etxaldea'-k 80 urte bete ditu eta berebiziko aktualitatea mantentzen du. Londonen 1945ean argitaratu zenean lortu zuenaren parekoa. Nola da posible? 80 urteotan gizakiok ez garelako batere aldatu? Edo mundua atzerapausuak ematen ari delako eta gailenduta ziruditen arazoak bueltan daudelako?

'Abereen etxaldea' 2025ean irakurtzeak egonezina sortzen du. Abisu bat dirudi. Da. Historia ez dela errepikatzen diote batzuk. Orwell irakurrita, zalantzak sortzen dira. Edo Paveseren 'Bizitza lanbide' ('Il mestiere di vivere'). Edo Scuratiren Mussoliniri buruzko 'M' lan monumentala. Iraganarekiko parekotasun beldurgarriak nonahi. Orwellen indarra egia intimoaren azalpena da, norberak bere bakardadean argi ikusten duen hori, kalean agian onartuko ez lukeena. Gaurko gaiak. Matxismoa, etorkinak, Gaza.

Horrela gauzak, litekeena da 2084a etorkizuna ez izatea. Gizon egokia Reparaz zalantza hori argitzeko. 'Aaztiyen' hitza ezagutzen duelako eta 'Mitoaroa' denboraren izaeraren inguruko hausnarketa ere badelako.

Euskarari dagokionez, 2084an hizkuntzak bizirik jarraituko duela diote Iurrebasok eta Goikoetxeak 'Esnatu ala hil' liburuan. Atxikimendua eta gaitasunaren arteko lehian erabakiko da auzia: «Atxikimendua da euskararen indargune nagusia; gaitasuna, hutsune handiena». Non eroriko da Aralarko dama?

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  4. 4 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  5. 5

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  6. 6 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  7. 7 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    Tres bloques de 75 viviendas de alquiler de Gros serán reformados para dar lugar a nuevos pisos
  10. 10 Biogipuzkoa desarrolla una nueva quimioterapia contra el cáncer hepático más agresivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 2084 etorkizuna ez bada