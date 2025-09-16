Un debate en profundidad y sosegado sobre inmigración

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Partamos de lo evidente: ser extranjero no te hace peor (ni mejor) persona. Basta con cruzar varias veces cualquier frontera para comprobarlo. Dicho esto, es ... cierto que cuando uno viaja al extranjero suele constatar la existencia de conductas aceptadas en un país que no lo son en el propio (y viceversa). Pero, sin desdeñar los problemas que esto genera, lo cierto es que las reglas de convivencia más esenciales (no matar, no robar, etc.) son comunes a, prácticamente, todo el orbe. Las excepciones serían aquellos lugares donde algún conflicto ha hecho estallar cualquier atisbo de moralidad. Europa está crecientemente polarizada entre quienes proclaman su voluntad de salvar a la civilización occidental de la invasión foránea y quienes defienden la migración como un derecho universal incondicional. Ambos deberían poder asumir lo siguiente: que el punto de partida, el fin y los medios de toda política migratoria a la altura de nuestra tradición (religiosa, filosófica, jurídica) deberían ser acordes con el respeto a la dignidad de todo ser humano. Y, en segundo lugar que, respetando ese límite, una sociedad libre ha de poder discutir sobre políticas migratorias, sin que salte como un resorte la acusación (inquisitorial) de estar haciéndole el juego a los discursos de odio.

