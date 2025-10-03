Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Abortos en Euskadi

Iñaki Bereciartua

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:36

Como todos los años, Sanidad ha publicado el número de abortos que se practicaron en 2024 en todo el Estado, 106.172; en Euskadi, 4. ... 210 y de ellos, 1.228 en Gipuzkoa. Son cifras estremecedoras y que deben llevarnos a una profunda reflexión ajena a la pelea política. Supone un proceder irresponsable de la sexualidad, crueldad con un ser humano inocente e indefenso, una utilización de parte de recursos sanitarios públicos y ventajoso beneficio para algunas clínicas privadas. Creo que debemos reflexionar acerca de qué logramos con esta creciente tragedia.

