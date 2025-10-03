Abortos en Euskadi
Iñaki Bereciartua
San Sebastián
Viernes, 3 de octubre 2025, 06:36
Como todos los años, Sanidad ha publicado el número de abortos que se practicaron en 2024 en todo el Estado, 106.172; en Euskadi, 4. ... 210 y de ellos, 1.228 en Gipuzkoa. Son cifras estremecedoras y que deben llevarnos a una profunda reflexión ajena a la pelea política. Supone un proceder irresponsable de la sexualidad, crueldad con un ser humano inocente e indefenso, una utilización de parte de recursos sanitarios públicos y ventajoso beneficio para algunas clínicas privadas. Creo que debemos reflexionar acerca de qué logramos con esta creciente tragedia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión