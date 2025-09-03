Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Palabras vanas

Iñaki Adúriz

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

Si al principio parece que impresionan, pasado un breve lapso de tiempo se olvidan y pierden la chispa y el valor que en un instante ... tuvieron. Tal es el destino de muchas palabras habladas o escritas, sobre todo en la interacción social de las redes sociales e internet. Pero, saliendo de los efectos de esta herramienta global que a menudo termina por diluir la palabra, un obstáculo mayor sería la utilización, en sí misma, que se hace de ella. Ya saben, bulos, 'fake news', hipérboles, repeticiones 'ad infinitum', diversas manipulaciones o, yendo al otro extremo, ninguneos verbales o estrepitosos silencios.

Espacios grises

Palabras vanas

Palabras vanas