Palabras vanas

Si al principio parece que impresionan, pasado un breve lapso de tiempo se olvidan y pierden la chispa y el valor que en un instante ... tuvieron. Tal es el destino de muchas palabras habladas o escritas, sobre todo en la interacción social de las redes sociales e internet. Pero, saliendo de los efectos de esta herramienta global que a menudo termina por diluir la palabra, un obstáculo mayor sería la utilización, en sí misma, que se hace de ella. Ya saben, bulos, 'fake news', hipérboles, repeticiones 'ad infinitum', diversas manipulaciones o, yendo al otro extremo, ninguneos verbales o estrepitosos silencios.

En el ámbito político, pruebas sobradas se han dado, de unas u otras, a lo largo del recién concluido período parlamentario o fuera de él a través de las reacciones de la clase política, producidas al hilo de los acontecimientos surgidos en época estival. De ellas, hiriente resulta la que evita la comunicación o le pone pegas. No deja de resultar paradójico. El medio natural de la política es la palabra y es justo ahora cuando se la restringe. Se ha visto en los distintos debates producidos antes de las vacaciones y, llegadas estas, se sigue viendo cuando por culpa de devastadores incendios las consecuencias han sido extremadamente perniciosas. Algunos critican la equidistancia de que se hace gala por parte de las comunidades afectadas, a la hora de tasar las responsabilidades en materia de medios y recursos para apagarlos, al igual que de prevención, de cara a evitarlos. Una equidistancia que poco recorrido tiene, dicen, puesto que «las competencias en la lucha contra incendios están transferidas a las comunidades autónomas». Idéntica expresión esta que la que se pronunció, más de una vez, al darse los graves sucesos relacionados con la pasada dana de la comunidad autónoma valenciana. Y eso suena, en efecto, a repetitivo, pero lo que más suena es a poco informativo y comunicativo. Porque, en efecto, puede que se tenga razón, pero después de pasado un tiempo tampoco se trata solo de eso, ¿no?

Más allá de la escasa comunicación política en la que se ha sumido este país –reforzada por la contraparte con exabruptos e injurias de la talla de «pirómana» a una representante institucional–, incluso más allá del negacionismo climático que presenta alguna formación ultraconservadora, y de sus patéticas consecuencias, se puede decir que no hay nada. Sin uso de la palabra ni promoción del diálogo poco hay que esperar, salvo un populismo envalentonado. Aun teniendo en cuenta las pésimas condiciones climatológicas que se dieron, la reacción conjunta, unificadora y provechosa de todos, si es que se produce, acaba al final por tardar mucho o cuando ya es demasiado tarde. De paso, sobra señalar lo que está en juego: en principio, no solo la riqueza forestal y ambiental de un país sino también y debido a ello el futuro y bienestar de sus ciudadanos. De manera que, por rubricarlo, las altas cotas de imposibilidad de diálogo, fatalmente logradas durante el curso político precedente, se mantienen cuando se perfila el siguiente, y aún sin bajar la guardia un calor persistente.

En este contexto de quema y fuego, no habría que olvidar la existencia de una especie de anexo de la política, en donde, a veces, la palabra, lejos de atraer e interesar, tampoco sobresale mucho. En especial, en mesas de debate y tertulias televisivas, espacios pensados para el disfrute del ejercicio democrático, suelen intervenir personas y periodistas de distintos medios que, a tenor de las diferentes ideas de estos últimos, reflejan una determinada visión de los acontecimientos que aparece trasladada con fidelidad en los intervinientes. Sin desmerecer su función y valía, es evidente que esas tertulias –las palabras y frases que se dicen– se alejan con esa dinámica de lo que significa entrecruzarse y compartir informaciones e ideas acaso más refrescantes.

Como, fatalmente, de incendios va este verano, otros se mantienen en nuestro entorno vasco ya desde hace tiempo aunque no quemen montes ni bosques, sino mucho de las personas que en él viven. En esta especie de quemazón de la palabra, de pérdida, por acción u omisión, de su esencia y potencialidad, participaría también el espacio festivo enmarcado en el País Vasco, un espacio en el que, por desgracia, no se mueve de su foto vieja del histórico lema, «jaiak bai, borroka ere bai» («fiestas sí, lucha también»), transformado de nuevo en reivindicación digna de alabanza, con pancartas y demás, de los presos etarras encarcelados. Hasta su salida a la calle se presenta por algunos como condición sin la cual no se podría «dar el salto a los escenarios de convivencia» en esta sociedad. ¿Y las víctimas?. ¿Y la memoria? Asusta pensar en el disloque verbal de estos planteamientos, transmitido a los más jóvenes, a lo largo de estos años.