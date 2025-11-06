Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Educación, hacer llevadero lo complejo

Iñaki Adúriz

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Que la educación vasca ha de avanzar surcando una realidad cambiante y compleja es algo que, en mayor o menor medida, sus principales actores (personal ... docente, alumnado, familias, personal de administración) contemplan a diario. He aquí, por ejemplo, el pronunciado descenso de la natalidad que sufre la comunidad autónoma. A la pérdida de alumnado de este curso (13.000 estudiantes menos que hace un año), ya se suma el aumento de escolares, la mayoría de otros países (alrededor de 8.000), vistos los 2.500 que fueron hace cuatro años. Esto hace que no sea tan alta la pérdida total estudiantil y que sea lógico además pensar que el grueso de esos alumnos de otras procedencias llegue para quedarse. Aparte de sostener el sistema educativo vasco, a pesar del inevitable cierre o fusión de algunos centros, lo conduce a una profundización mayor en el campo de la diversidad e interculturalidad, junto al del plurilingüismo, y en el de los procedimientos y estrategias a llevar a cabo en los centros. No hay que olvidar que no parten de cero, dado que muchos mantienen un bagaje consolidado de cursos anteriores.

