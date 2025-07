Desmemoria y semántica

No hablo de olvidos unidos al fatal deterioro cognitivo, sino de los que se pueden dar en determinados territorios, comunidades o países, ante pasados hechos ... violentos de suma gravedad, cuyo recuerdo haría reflexionar sobre los peligros que acechan a las sociedades y contribuiría a trazar las líneas a seguir, para que no se repitieran en el futuro. Desde este punto de vista, hay que señalar que aún perdura en la memoria el dolor inconcebible que se produjo, tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, hace ahora 28 años, perpetrados por ETA. El mismo que la banda se encargó de reproducir, previamente, y después de aquella fecha, hasta llegar a cerca de novecientos muertos, antes de cesar su actividad armada, en 2011, y de disolverse siete años más tarde, en 2018. Años de sufrimiento y de respetuosa memoria de tantas víctimas, a las que se les debe verdad, justicia y reparación, representantes del baluarte que debe perdurar en esta sociedad, fundamento de derechos y valores del estado democrático, a través del cual hay que regirse.

No se puede perder, pues, este pasado reciente, de más de cincuenta años de violencia, que interpela a los que convivieron con él y que se proyecta, sobre las generaciones más jóvenes y las que están por venir. Unos y otros deben recordarlo para que no se repita y teniéndolo en cuenta se vislumbren cuáles serían las llaves de un futuro en paz y convivencia. Entre otras, condena sin juegos de palabras del terrorismo vasco y de otras vulneraciones violentas, respeto y resarcimiento a las víctimas, empeño por abordar los casos no aclarados, consenso en los relatos y puesta de largo de la memoria en unas aulas, tanto públicas como privadas, receptivas a explicar lo ocurrido. Por fortuna, aquí, la sociedad, a través de las instituciones, va legislando y haciendo aflorar distintas iniciativas para que vaya enraizando en su seno una política y gestión de la memoria reciente, que al final la haga inclusiva y participativa y crítica y reflexiva. En este sentido, no viene mal recordar, junto al desarrollo de la legislación pertinente en materia de víctimas y la creación de centros dedicados a la memoria, la realización puntual de homenajes y conmemoraciones, la colocación de placas y memoriales en el paisaje de las distintas poblaciones por las que se transita a diario, el trabajo sin dilación de los medios, con crónicas y entrevistas que nos retrotraen a un pasado que nunca debió existir, pero que es vital que se conozca que realmente existió. Incluso, la labor del ámbito artístico y ensayístico, por medio de creaciones literarias y filmográficas, o de diferentes trabajos de investigación.

No obstante, los riesgos de que se imponga la desmemoria están siempre presentes. El silencio familiar, en concreto, el que pueden establecer los padres a sus descendientes a la hora de tratar el pasado de violencia y degradación que vivieron los primeros, sería uno de ellos. Hablar con naturalidad y sinceridad, tanto como promotores del tema en diversas fases de la vida en común, como en el momento de responder a preguntas de los más pequeños, oídas o comentadas, en clase o entre amigos, serviría para contrarrestarlo e iniciar una dinámica abierta, en relación con la memoria de unos tiempos en que se transgredieron fundamentales derechos de las personas. No vaya a ser que solo se comenten otros escenarios internacionales, en que sin cesar se vulneran aquellos.

Otro peligro procedería de la persistencia en la instrumentalización política que se hace de aquella. Los partidos políticos, algunos de los cuales fueron blanco del terrorismo y homenajean a sus víctimas y miembros asesinados se sirven a veces, de la memoria como arma arrojadiza. Con lo que se deduce un deterioro del sentido de esta y que así se olvide a las víctimas.

Un último riesgo. Con los 'ongi etorris' ya desaparecidos, las manifestaciones que exigen excarcelar a presos etarras, las pintadas y pancartas, así como la exaltación de antiguos integrantes de la banda en fiestas populares, constituye un claro ejemplo de desmemoria y de hacer visible una de sus peores consecuencias, como es banalizar el mal que se produjo. Aun, con 168 actos de esta clase, entre enero y junio de 2025, un 11% menos, respecto al año pasado, según Covite, es evidente que para que no se pierda la memoria queda tarea por hacer en este país. No sea que, como hace poco decía Eric Stobbaerts, en el 30 aniversario de la masacre de Srebrenica, al hablar de pasados infames, en uno u otro grado, no se den señales de alarma en los que vengan, mientras el mundo debate sobre semántica, espera una verificación o, simplemente, decide mirar hacia otro lado.