Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FOTOLIA

Una decisión ingrata

Iñaki Adúriz

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El último episodio de violencia política extrema, en el que Charlie Kirk, activista ultraconservador y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, fue asesinado de un ... disparo de rifle, presuntamente, por un joven de 22 años, Tyler Robinson, da que pensar sobre ese clima violento que no deja de flamear en los Estados Unidos y que puede derivar en algo más grave. Pero también, sobre la pérdida de una persona, sea cual fuere el uso que haya dado esta mientras vivía a sus palabras y a su libertad de expresión, así como sobre las posibles motivaciones –que nunca han der ser justificadoras de pérdidas humanas–, del presunto joven asesino. Igualmente, este impactante y macabro suceso invita a pensar, sobre el padre del asesino –o su familia–, el mismo que parece que, a las 33 horas de perpetrarse el crimen, terminó por delatar a su hijo y ponerle en manos de las autoridades policiales y del Estado de Utah.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  6. 6

    Cientos de estudiantes se manifiestan en Donostia en apoyo al pueblo palestino
  7. 7

    «El precio de la ternera se duplicará en dos años»
  8. 8

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de urgencia tras detectar insectos en la comida
  9. 9 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  10. 10

    La batalla de Alderdi Eder se pone al rojo vivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una decisión ingrata

Una decisión ingrata