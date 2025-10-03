Una decisión ingrata

El último episodio de violencia política extrema, en el que Charlie Kirk, activista ultraconservador y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, fue asesinado de un ... disparo de rifle, presuntamente, por un joven de 22 años, Tyler Robinson, da que pensar sobre ese clima violento que no deja de flamear en los Estados Unidos y que puede derivar en algo más grave. Pero también, sobre la pérdida de una persona, sea cual fuere el uso que haya dado esta mientras vivía a sus palabras y a su libertad de expresión, así como sobre las posibles motivaciones –que nunca han der ser justificadoras de pérdidas humanas–, del presunto joven asesino. Igualmente, este impactante y macabro suceso invita a pensar, sobre el padre del asesino –o su familia–, el mismo que parece que, a las 33 horas de perpetrarse el crimen, terminó por delatar a su hijo y ponerle en manos de las autoridades policiales y del Estado de Utah.

Pues bien, de todo este ámbito especulativo en que se puede enmarcar este lamentable crimen, quizás sea el último apartado el que más interese analizar aquí. Y es que uno, como padre, se pone en el lugar del delator y para empezar podría decirse a sí mismo cosas como: «Vaya papeleta, la que nos/me ha tocado!», aunque todo suene bastante distante y rebuscado. No cabe duda de que, tras conocerse la verdad, ha de resultar difícil expresar el verdadero malestar del progenitor y mucho más, en tan solo unas cuantas palabras. Al fin y al cabo, se trata de un drama humano que no hay otra que superar tarde o temprano. Por otro lado, es evidente que no es la primera vez que se dan estas acusaciones en el entorno familiar. Antes otros padres u otras madres, en situaciones parecidas, lo han hecho aunque no creo que sea una práctica normalizada. Habría que hacer una encuesta, ahora que son tan frecuentes y acaso uno se encuentre con que un buen porcentaje de padres o madres preferiría que sus hijos, después de la comisión de crímenes parecidos huyeran antes que vivir entre rejas el resto, de sus vidas, y eso, en el caso de que no se les condenara a la pena de muerte que, como se sabe, en algunos países, todavía se aplica. Aunque todo es posible, pudiera ocurrir que la encuesta dijese lo contrario.

Pero, en definitiva, ¿qué es lo que hizo al padre de Tyler Robinson tomar esa decisión? No se sabe, es cierto, pero más allá de motivaciones religiosas, que las ha podido haber, se intuye que siendo padre se establezcan unos lazos lo suficientemente fuertes, como para culpabilizarse por el presunto acto cometido por su joven descendiente y, en consecuencia, poder expiar esa culpa a través de la denuncia realizada. Igual que puede que quisiera dejar en claro, que los actos contrarios a la justicia deben condenarse y, por lo tanto, hacer cumplir a los que los han llevado a cabo por mucho que sean descendientes directos de sus delatores, las penas correspondientes, incluida la cadena perpetua o la pena de muerte, como el mismísimo presidente Trump prometía, tras el arresto, y el fiscal de Utah ya ha pedido. En cualquier caso, desde el punto de vista de ser miembro de la sociedad en que se vive y de actuar en consonancia con ello, teniendo como referencia las reglas básicas y legítimas establecidas por esta la delación, a pesar de resultar un plato que a nadie guste –padre, madre o familia, en general–, es evidente que consigue algún beneficio. Por de pronto, desde Utah, las autoridades locales se congratularon por la conciencia cívica de los familiares y la consiguiente entrega del joven en comisaría. Llegados aquí, por supuesto que obliga, a su vez, a la sociedad en la que se da esa violencia extrema cifrada en la eliminación física de personas por pensar distinto, y a sus autoridades, no solo a una reflexión, sobre el uso de armas ya desde edades infantiles, aun con el consentimiento familiar, o sobre el de las nuevas tecnologías –léase, redes sociales o plataformas de zonas 'oscuras' de internet–, o sobre otras cuestiones, como el binomio familia-educación en la sociedad contemporánea o el estado de los valores que impregnan la democracia. También obliga a hacer una puesta en claro de programas consensuados que incidan en la mejora de todos estos temas que, sin contar con ellos, ponen a menudo el mapamundi de muchas sociedades del siglo XXI, en el filo de la navaja.

Si se quiere lo cívico y civil se expresa de muchas formas y maneras, y una de ellas, una de las más ingratas y dolorosas, es esta que se ha comentado. Es más, apostar por la civilidad es arduo. No hay más que ver lo que cuesta avanzar en ello. Así, los logros en materia de racionalidad y convivencia, se consiguen a costa de enormes esfuerzos y si se producen descuidos, aquellos poco duran.