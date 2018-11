La importancia de los valores familiares

La ONG Acción Familiar de Euskadi ha organizado estos días la 19ª Semana de la Familia para sensibilizar a todos los agentes sociales sobre la importancia de la familia en la natalidad, la educación de los hijos, y el desarrollo y la felicidad de toda la sociedad. El gran jurista romano Marco Tulio Cicerón, contemporáneo de Julio César y otros grandes hombres de la época, pronunció esta irónica frase: «Son malos tiempos, los hijos han dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo escribe libros». Y el filósofo inglés John Wilmot pronunció otra frase histórica: «Antes de casarme tenía seis teorías sobre cómo educar a los hijos; ahora tengo seis hijos y ninguna teoría».

Las nuevas generaciones perciben los cambios temporales, cada una pertenece a su tiempo, es inevitable. Tanto Cicerón como Wilmut sufrieron como padres la rebeldía de sus hijos, incluso aunque esta fuera razonable. Hoy vivimos cambios importantes, y los valores familiares son claves para el desarrollo y educación de los jóvenes. En el tiempo de las nuevas tecnologías, las pantallas, los smartphones y la comunicación virtual, los valores familiares han de ser el anclaje en los jóvenes para su sano desarrollo hacia la madurez. Los servicios sociales públicos o privados están previstos para los casos de extrema necesidad, pero son los padres los que dejan su impronta en los hijos. En el entorno familiar, los hijos encuentran la base para crecer con solidez. Ven en los padres, en los abuelos y en los hermanos cómo es su comportamiento y qué motiva a cada uno. Y ven todos los elementos que los configuran como una unidad familiar, los valores que cohesionan.

Antes de que nos lo digan en modo teórico, todos hemos aprendido en casa cuáles son los valores por los que se rige nuestra familia. Recuerdo que mi padre no miraba las notas de conocimientos, sino que prestaba más atención a las de la actitud. Era una manera patente de mostrarme que ser una persona buena y trabajadora era más importante que sacar un sobresaliente.

La pedagoga Dolores Masots señala muy acertadamente que los valores viven en el ambiente de nuestra familia como el oxígeno, sin que nadie los vea, pero alimentándonos continuamente: es el sacrificio con que hemos visto a nuestros padres sacar adelante la economía familiar, o la paciencia con que escuchan al abuelo que repite cinco veces la misma historia. Es la fortaleza con que nuestra madre ha buscado empleo, la sonrisa con la que llegan a casa y nos atienden como si no estuvieran preocupados, o los rostros de los padres que contienen las lágrimas cuando rezan para que su hijo enfermo salga adelante.

¿Cómo se hace un hijo laborioso? Imitando el horario y las pautas de sus hermanos y la dedicación de sus padres. Ser puntual, limpio, organizado, ordenado, alegre, servicial, prudente, deportista, ahorrador, generoso.., son valores que cada niño necesita ver reflejados en su casa. Para los hijos, el mejor manual de ciudadanía y la mejor hoja de ruta para la vida es el ejemplo de su familia. Y es en casa en donde un niño debe encontrar la seguridad que da saberse querido, amado, con independencia de cómo sea.

¿Crece igual un niño con valores familiares que sin ellos? En la infancia es clave la solidez de las raíces para un crecimiento fuerte y sano. Los niños necesitan más que nadie modelos para seguir, no solo palabras sino hechos que las sostengan. La primera responsabilidad de la educación de los hijos es de los padres, no podemos delegarla en terceros, ni nos la puede suplantar la sociedad. Con frecuencia la actualidad mundial puede encogernos el alma, y pensamos que la paz, la concordia, el equilibrio futuro dependen de grandes decisiones que se toman en los organismos internacionales. Pero no es así. Teresa de Calcuta, con su gran capacidad de síntesis, lo expresó magistralmente: «¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a casa y ama a tu familia».