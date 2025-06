Comenta Compartir

Leo con estupor que Isabel García Ayuso nos ha llamado catetas a las personas que hablamos en euskera. Dice la RAE en su segunda acepción que cateto se refiere a 'Dicho de persona: Pueblerina o palurda'. Quiero decirle a la presidenta madrileña que me siento orgulloso de ser un cateto. Pueblerino, de un pueblo, que lleva más de 2000 años en la península guardando tradiciones e idioma. Ese idioma al que tiene tanta animadversión que incluso lo desprecia. Como si llamarse Jon, Andoni o Imanol, fuera despectivo. Ya lo dijo el poeta, defenderé la casa de mi padre, y yo defenderé la tradición que me enseñaron desde pequeño. Tengo la inmensa suerte de haber nacido en un lugar ancestral, incluso más que la lengua de Cervantes. Sí señora Ayuso, no se escandalice, pero el euskera es más antiguo que su castellano. Me llamo Imanol y no Manuel no porque necesite subvenciones, sino porque mis antepasados también se llamaban así y fue a ellos a quienes obligaron a cambiarse el nombre por Manuel. Hoy vivo en Catalunya, pero no he tenido que cambiarme el nombre a Manel. Lo que he hecho es aprender otra lengua; y ampliar mi cultura con un idioma hermano al de Cervantes. El día, señora Ayuso, que comprenda que hablar idiomas de otros lugares no le resta, sino le suma, dejará de ser una cateta.