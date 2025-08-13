Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Musical de verano

Imanol Bageneta

Miércoles, 13 de agosto 2025, 06:36

En la esquina más transitada del centro de la ciudad, donde el ruido habitual del tráfico se mezcla con el murmullo de la gente ... en las terrazas veraniegas, todos los días se acomoda un músico en su trono plegable. Coloca el instrumento sobre el regazo y deja que el altavoz que está escondido haga todo el trabajo. Las melodías –siempre las mismas, y además en el mismo orden– desfilan con la precisión de un reloj mecánico: la nostalgia prefabricada de 'La vie en rose', un vals torcido y, como plato fuerte, una versión de 'Despacito'. Para algunos vecinos esto forma parte del paisaje y se han acostumbrado a ello; para otros, es un suplicio. Pero no por cansino, sino por implacable: imposible salir simplemente a por el pan o abrir la ventana sin que ese carrusel mecánico se cuele en la cabeza. La memoria del barrio ya está secuestrada por esa banda sonora, repetida hasta el hartazgo, como si fuera el himno involuntario del centro. Cuatro perras le daríamos para que descansara. Pero, si lo hiciera, acabaríamos echándolo de menos. Y eso sería aún peor.

