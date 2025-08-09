Hezkuntza, armarik ahaltsuena
XXI. mendean munduak aurrez aurre dituen erronkei egoki erantzuteko giltza da hezkuntza
Imanol Artola Altuna
Larunbata, 9 abuztua 2025, 02:00
XXI. mendea bere lehen laurdena osatzear den honetan, munduak bizitoki zoragarria izaten jarraitzen du, baina ez dira gutxi, ez eta makalak ere aurrez aurre aurkezten zaizkigun erronkak. Horiek guztien inguruko irakurketak ugari bezain anitzak dira, baina aditu zein intelektualen artean gehiengoa osatzen dute bidegurutze baten aurrean gaudela, eta konponbide eraginkorrak gauzatzeko une atzeraezina iritsi dela irizten diotenek. Eta ez da harritzekoa.
Horren harira, Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusia den Antonio Guterres jaunaren arabera, «mundua kaos aro baterantz doa», eta gainbehera horri amaiera emateko NBEk berak onartu eta 2030erako bete beharko liratekeen Garapen Jasangarrirako 17 Helburuen artean dauden sei erronka nagusiri egin behar zaie aurre, hala nola, gatazka armatuei, klima krisiari, egiturazko arrakala sozialari, teknologia berrien kontrolik ezari, garapenerako finantzaketa ezari eta hezkuntza krisiari.
NBEk aditzera emandako hainbat datu dira Guterresen adierazpen horien oinarri: joan den martxoan argitaratutako txostenaren arabera, egun munduan 120 gatazka armatu daude indarrean, iaz 2,7 bilioi dolar bideratu ziren armagintzara, 123 milioitik gora pertsona beren herrialdeetatik kanpo bizi dira pairatzen duten egoerak behartuta (azken hamar urteetan bikoiztu egin da kopurua), 305 milioi dira laguntza humanitarioaren premia dutenak eta, 2030erako aurreikuspenen arabera, 600 milioi pertsona muturreko pobrezian biziko dira. Klima krisiari dagokionez, azken hamarkada historiako beroena izan da; hezkuntza arloan, berriz, 300 milioi ikasle dira gutxieneko alfabetatze eta matematika maila ez daukatenak.
Gure inguruko elkarbizitza mailaren kalitatea zertan den ulertzeko lagungarri izan daitezkeen zenbait datu ofiziali dagokienez, Hego Euskal Herrian genero indarkeriagatiko salaketek %14,5 egin dute gora azken urtean (eguneko batez beste 14 salaketatik gora), ia milioi erdi euskal emakumek jasan dute indarkeria matxista beren bizitzan zehar, eta gorroto delituak %12,4 igo dira. Ikastetxeetan 'bullying' kasuek hazkunde nabarmena izan dute; Nafarroan, esaterako, gertaera honen inguruan egin den azken ikerketa-lanik zabalenaren arabera, ikasleen %48,4k jasan du eskola-jazarpena.
Aurreko datu horiei guztiei, besteak beste, azken boladan gure herriaren alde banatan dauden Estatuetako ustelkeria kasuak, polarizazio politikoa, zuzenbide estatuaren ahultzea, nazio eta kultura gutxituak ez onartzea, digitalizazioaren kontrolik eza zein manipulazioa, eta komunikabideen partzialkeria gehitzen badizkiegu, kasu askotan elkarbizitza eta demokrazia bera arriskuan egon daitezkeela ondoriozta dezakegu.
Zein izan daiteke, bada, egoera honi irtenbide eraginkorra emateko modua? Erpin ugariko auzia da, zalantzarik gabe, baina bada, nire ustetan, Guterres jaunak berak aipatutako erronka nagusien artean giltzarri den faktore bat: hezkuntza.
Nelson Mandela Bakearen Nobel Sariak esana da hezkuntza dela mundua aldatzeko dagoen armarik ahaltsuena. Hezkuntza gertutik bizi dugunok ere jabetzen gara horretaz. Etorkizuneko munduak oinarri etiko sendoak dituzten adimen argiko hiritarrak behar ditu, ikuspegi kritikodun eta fundamentuz argudiatzeko gaitasundunak, egia zein manipulazioa bereizteko gaitasuna dutenak. Eta zentzu horretan, belaunaldi berriei balio horiek transmititzeko ardura eremu askori dagokien arren (afrikar esaera zaharrak dioen moduan, «haur bat hezteko tribu osoa behar da»), hala nola, familiari, komunikabideei, erakunde publikoei, gobernuei..., eskola da ziurrenera hiritartasunerako laborategirik aproposena, bertan baldintza ezin hobeak ematen direlako norberak bere burua ezagutzen, elkarrizketan jardun zein elkar entzuten, arazoak konpontzen, desberdintasunak errespetatzen eta guztien ongia baloratzen ikasteko.
Horrek eskatzen duena, besteak beste, hezkuntza ereduaren sakoneko aldaketa da, ezagutza teknikoetara mugatzearekin konformatu ez eta begirada haratago jasoko duena, hartara, gaurko haur zein gazte, eta etorkizuneko heldu zein agintari izango direnek, errespetua, onginahia, ardura eta justiziatik abiatuta, errealitate hobe bat eraikitzeko baliabideak izan ditzaten.
Bizitzen ari garen garai kezkagarriotan ezinbestekoa da itxaropenaren pedagogia gauzatzea, ilusiorik gabe nekez egingo baitugu aurrera. Ilusio horren harira, gogoetarako egokia izan liteke katedrala eraikitzen ari diren harginen istorioaren mezua. Honela dio: Ikusminak eraginda, gerturatu zaio ibiltari bat lanean ari den harginetako bati, eta galdetu dio: «Zertan ari haiz?», eta honek erantzun: «Harria nazkagarriarekin borrokan». Bigarren harginarengana gerturatu, eta galdera bera egin ostean, honek zera erantzun dio: «Agindu didaten bezala harri hau zizelkatzen horma bat egiteko». Hirugarren harginarengana joan, eta galdera beraren aurrean emozioz betetako erantzun hau jaso du: «Katedrala eraikitzen!».
Hezkuntzaren ardura dugunok izan dezagula, hirugarren harginaren modura, handitasun maila goreneko artelana egiten ari garen kontzientzia eta begirada, horren araberakoa izango baita gure munduaren etorkizuna.
