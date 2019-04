'Ignorantismo'

No hace demasiado tiempo el sector conservador desacreditaba a la izquierda tildándo a sus miembros de 'progres', al igual que pretenden insultar ahora a una parte con la calificación de 'podemitas'. Bien, pues me gustaría aportar a la Historia de España un palabro que entiendo define a la perfección al sector político ultraconservador actual, al que calificaré de 'ignorantista'. Con discursos provenientes de un franquismo sin exhumar y ser arrojado definitivamente por el barranco del descrédito. Un «movimiento». Este que a muchos nos tocó vivir (recuerdo sobre todo el miedo), que pretende a día de hoy recuperar el tiempo perdido aprovechándose de la falta de ideas general. Un par de apuntes que no quiero dejar en el tintero: 1.- No es aceptable esperar que las cosas cambien a mejor sin implicarse, cada uno en su esfera, con altura de miras y apertura mental. 2.- El sistema está 'grogui', medio loco, y necesita antes que alimentarse de nuevas ideas, depurarse de aquello que lo estriñe y amenaza con enmierdarnos a todos si no hacemos un buen diagnóstico.