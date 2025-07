Un doctorado y una lengua

Comenta Compartir

Como ciudadano preocupado por la sanidad pública vasca, me resulta desconcertante comprobar que en las oposiciones médicas de Osakidetza el euskera puede llegar a puntuar ... más del doble que un doctorado 'cum laude' en Medicina. Esta situación, lejos de ser anecdótica, está documentada en convocatorias recientes. Entiendo y respeto que el euskera sea lengua cooficial, y que exista un derecho a ser atendido en esa lengua. Pero me pregunto si priorizar tan fuertemente el idioma sobre los méritos clínicos no acaba perjudicando tanto a médicos como a pacientes. No hablo desde la teoría. Euskadi es una comunidad con recursos económicos, sanitarios y formativos por encima de la media estatal. Sin embargo, según un reciente informe, el Hospital Universitario de Álava aparece en el puesto 84 del ranking de hospitales públicos, muy por debajo de centros de comunidades con menor dotación presupuestaria. ¿Realmente seleccionamos a los mejores profesionales? ¿O cerramos la puerta a médicos cualificados por no tener un B2 en euskera? La población vasca tiene derecho a una atención sanitaria competente, y eso pasa por atraer y retener el mejor talento médico. No es incompatible promover el euskera y valorar la experiencia y el conocimiento clínico. Desde la máxima consideración, animo a que se reabra este debate. No para restar valor a la lengua, sino para garantizar que nuestra sanidad pública siga siendo justa, inclusiva y competente.

