Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Vivir bien, envejecer mejor

Iban Arrien

Presidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

Vivimos en un momento demográfico sin precedentes: el ritmo de envejecimiento de la población es más acelerado que nunca en la historia. Esta realidad plantea ... una pregunta fundamental: ¿qué significa envejecer en la actualidad? ¿Es simplemente vivir más años de manera similar a lo que se hacía hace 40 años, o supone una etapa distinta, con nuevas oportunidades, desafíos y responsabilidades tanto individuales como colectivas?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de una casa completa que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  3. 3

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  4. 4

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  5. 5

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  6. 6 Lady Gaga sorprende al revelar su bebida favorita: un clásico vasco con un toque personal
  7. 7 La confesión de Nagore Robles a Anne Igartiburu en su podcast: «Me encanta ser vasca»
  8. 8

    La niña llegó «en estado muy grave» al Hospital Donostia, donde «no se le detectaron enfermedades genéticas»
  9. 9

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  10. 10

    Devuelven 90 toneladas de arena a la playa de Ondarreta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vivir bien, envejecer mejor