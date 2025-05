Vivir entre máscaras

Comenta Compartir

Hoy en día no hace falta recurrir a la violencia para controlar a las personas; se las controla con conveniencia. Les das todo lo que ... quieren mientras les despojas de lo que necesitan. Con las redes sociales crece el sentimiento de conexión, de pertenencia al grupo, pero nos sentimos completamente solos. Rodeados de entretenimiento y de estímulos constantes, nos encontramos vacíos. Las líneas entre la verdad y la opinión se han ido erosionando hasta llegar al punto de que nada significa nada. Persiguiendo la dopamina y el placer abandonamos el sendero del propósito mientras nos adentramos en un estado de apatía. Cada vez niños más pequeños controlan los 'smartphones' cuando ni siquiera pueden pronunciar frases completas. Lo peligroso de esto es que no se percibe como manipulación sino como libertad. Yo busco salir, quitarme la máscara, ser menos hipócrita, no darle importancia a las conexiones superfluas. No quiero enseñar mi vida a tantas personas. Quiero disfrutar de los momentos conmigo mismo y de los míos. De seguir descubriéndome. Quiero conexiones reales. Quiero ser yo.

