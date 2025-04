Humanidad frente a indiferencia

Comenta Compartir

La muerte de 130 personas en el Canal de Sicilia, el punto considerado como más peligroso de todas las peligrosas rutas de la inmigración en ... el Mediterráneo, sacudió ayer conciencias con el eco del dolor por la inhumanidad que se esconde tras la tragedia pero también con la indiferencia fruto de la reiteración. Nadie mínimamente informado está en condiciones de sorprenderse ante este nuevo drama cuando las aguas entre Libia e Italia se han cobrado la vida de 20.000 seres humanos en una década, aunque cabe suponer que no todos los potenciales fallecimientos habrán sido registrados. Pero la apatía no puede vencer a la necesaria y constante denuncia de semejante sangría. A la denuncia no solo de las circunstancias de desigualdad globalizadas que nutren de cadáveres el mar que fue símbolo de la civilización y el mundo abierto, sino también de la inacción en las tareas de rescate, una vez evidenciado el naufragio, que atribuyen las ONG a los gobiernos concernidos. El Mediterráneo ha engullido a 130 ciudadanos más sin nombre. Pero su anonimato no deja de interpelar a la UE y a cada uno de los europeos en su compromiso para evitar que este cementerio sin fin parezca irremediable.

