Huellas de marzo

Mentira, medios, miseria moral, machismo, misoginia, maldad... hechos que históricamente se repiten; las víctimas ya no están y los verdugos permanecen. La impunidad es su huella de identidad y la mentira, impronta intelectual de quien da cobertura a que la violencia se mantenga presente en el día a día. En los actos oficiales se conmemoró el 11-M, recordando a las víctimas del terrorismo y los atentados en Madrid, sin mención a los verdaderos verdugos. En los actos populares y coincidiendo con que era un lunes más para las personas pensionistas, se conmemoró el centenario de la instauración del Retiro Obrero obligatorio, hoy jubilación. Un siglo después, ese colectivo de gente mayor que ha generado gran riqueza en el país, es víctima del saqueo institucional a sus fondos de reserva (hucha de pensiones), viéndose en la calle reclamando una auditoría del destino del dinero de sus cotizaciones en 40 años y pensiones dignas equiparables a países de igual riqueza. De la ensordecedora fiesta del 8-M no queda ni el eco de lo que para mí es un total desenfoque del problema de la violencia de género. Si, denuncia por discriminación de género y desigualdad de oportunidades, pero las mayores víctimas de la violencia machista somos los hombres, y ahí están las estadísticas, en que habiendo en el mundo más mujeres, mueren infinitamente más hombres víctimas de la violencia llevada a cabo por los hombres. Pasó el 3-M que rememora el cinismo por la impunidad institucional en aquellos sucesos. Ocurrió en una iglesia católica; centro de oración de una institución religiosa enteramente masculina. Muerte civil y obrera llevada a cabo por parte de hombres contra hombres. Si de niños somos 'castrados' para no expresar sentimientos, de mayores damos cauce a la represión de nuestra parte femenina, en forma de violencia. Una casuística educacional que no antropológica, pues esa represión y violencia consecuente no se da en mujeres que se dejan educar por su alma, pues siendo femenina, manifiesta su sensibilidad como conciencia despierta.