Las huelgas laborales y el daño causado La libertad de manifestación en los conflictos laborales no ampara que afecte a derechos de terceros no implicados. Y el empresario no debe amparase en ello para rechazar demandas razonadas ÁNGEL TOÑA GUENAGA Domingo, 13 octubre 2019, 13:49

El Estado Social de Derecho, propio de los modelos políticos y económicos de las democracias de Europa, protege la huelga como medida de presión de los trabajadores frente al empresario en la negociación colectiva, asentando el principio de «inicial desigualdad de armas» en la relación empresario-trabajador. Y se reconoce y protege como derecho fundamental esta medida de presión, que consiste en «hacer daño», un daño proporcionado al que soporta el trabajador por no cobrar salario mientras la huelga persista.

La protección del derecho de huelga es una consecuencia del gran pacto que dio lugar al nacimiento del Estado de Bienestar como hoy lo conocemos. El Estado se compromete al desarrollo de numerosas medidas sociales (desempleo, pensiones, educación, sanidad, protección frente a la vulnerabilidad...). Se legitima y reconoce el conflicto como elemento inherente a las relaciones laborales, y el recurso al uso de medidas de presión, tales como el derecho de expresión, de manifestación y huelga.

A cambio, trabajadores y sindicatos se comprometen a reconocer el poder de los empresarios en las decisiones, y renuncian, en la práctica, a la histórica 'lucha de clases'. El Derecho del Trabajo se constituye y fundamenta en estos parámetros, como un derecho de conquista pro operario, que limita el ámbito de poder de decisión empresarial.

Así ha funcionado, con altibajos. Pero con el paso del tiempo se van modificando los parámetros iniciales. Las empresas actuales no son las de hace cincuenta años. Son globales, están internacionalizadas, sus modos de producción nada tienen que ver con el pasado, el peso del sector industrial y manufacturero es mucho más reducido, los servicios públicos, privatizados o no, son radicalmente diferentes y el sector servicios tiene un peso muy superior. La subcontratación, la especialización y la interdependencia empresarial dibujan un escenario muy diferente.

Y esta nueva situación, naturalmente, modifica de forma sustancial el contenido, las formas y los impactos de la negociación colectiva. En ocasiones, la huelga en sí no impacta tan negativamente en el empresario como lo podía hacer en otras épocas. Por varias razones, pero sobretodo porque la empresa puede estar preparada para minimizar el impacto negativo. Con stocks, con derivaciones de la producción en otras compañías, otros países; porque el seguimiento de las consignas sindicales no resulta unánime, ni individualmente por los trabajadores que no secundan la huelga, ni por la división y desafección sindical. Porque en la actualidad, lo que no es noticia, no existe, y por tanto no «hace daño», o al menos «tanto daño».

Las huelgas en servicios esenciales de la comunidad, o en servicios públicos, son efectivas, porque hacen daño. Pero hacen daño directo al ciudadano que las sufre, e indirectamente al responsable público en su reputación. Pero no surten apenas efectos en los resultados económicos del empleador. Afortunadamente, estos daños a la ciudadanía tienen un límite, con la fijación de servicios mínimos por la administración laboral.

En los demás sectores de actividad, la huelga en sí misma no genera daños directos a los ciudadanos, razón por la que se combina la utilización de otras medidas de presión, como la libertad de expresión, y particularmente el ejercicio del derecho de manifestación, convertidos en los mejores altavoces de la huelga. Un corte de carreteras, unas barricadas, un encierro colectivo, unas pancartas en lugares bien visibles, una manifestación numerosa, todo es, en muchas ocasiones, noticia y adquiere relevancia en los medios de comunicación. Y se convierte en el altavoz de la huelga, cuyos efectos por sí solos, pueden ser menos relevantes que la afección a los ciudadanos y la noticia en sí.

El hilo de este relato nos obliga a repensar estas cuestiones y ofrecer algunas consideraciones que contribuyan a resituar la reflexión y, a poder ser, a cambiar lo necesario. Mis consideraciones no tienen por objeto deslegitimar el ejercicio del derecho de huelga. Los trabajadores siguen necesitando de una negociación colectiva equilibrada y de las medidas de presión necesarias para garantizar avances suficientes para que el reparto de la riqueza generada en la sociedad no provoque mayores desigualdades sociales.

El legítimo reconocimiento de la contraposición de intereses en las relaciones laborales conlleva también la identificación de algunos objetivos comunes a empleadores y empleados, como la permanencia de la empresa y su legitimación social.

Dicho lo cual, la supervivencia de la empresa no se puede convertir en el argumentario sistemático de la negativa a la negociación. La crisis fue un motivo suficiente, pero no es necesariamente una razón para la pervivencia en el tiempo de cierto inmovilismo negocial.

El especial y bien protegido derecho de manifestación y expresión reconocido a las movilizaciones laborales no debe utilizarse contra otros derechos ciudadanos. Puede resultar paradójico que los ciudadanos puedan verse afectados con mayor intensidad por estas acciones, digamos colaterales que, con ocasión de las huelgas en servicios públicos, atemperadas en su impacto por los servicios mínimos establecidos.

El ejercicio responsable del derecho de huelga y su implícito de causar daño para conseguir encauzar una negociación de buena fe no puede negarse. La obligación subyacente del empresario de tomar en consideración la negociación de las pretensiones de los trabajadores también es exigible socialmente. El daño causado por la huelga no puede penalizar, tanto como lo hace, a terceros no relacionados con el objeto del conflicto. La libertad de expresión y manifestación en los conflictos laborales no ampara afecciones de derechos de terceros no implicados. Y los empresarios no pueden protegerse en su fortaleza para desatender demandas bien motivadas y razonadas.