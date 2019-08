El hotel de los líos

El mundo, nuestro planeta Tierra, está siendo testigo de acontecimientos a los que la gente de a pie, el pueblo llano, no les prestamos la debida atención pensando que no nos afectan, que son algo lejano, cosas de ricos, craso error. Sin ánimo de ser exhaustivo, cito algunos de ellos: La lucha incruenta pero de funestas consecuencias para todos entre los dos grandes colosos EE UU y China. Echemos un vistazo a las Bolsas, algo que afecta a todos. El 'Brexit', que con el premier Boris Johnson parece abocado a convertirse en un auténtico tsunami. Irán, con el asunto del Estrecho de Ormuz, cuyo eventual cierre sería un torpedo en la línea de flotación de infinidad de países. Hong Kong, todos sabemos como se las gastan los mandatarios chinos, recordemos Tiananmén. El asunto entre Rusia y Ucrania, (Rusia y la OTAN), aunque a día de hoy parece algo desactivado con el nuevo presidente ucraniano, el actor cómico Volodímir Zelenski. El inveterado conflicto en Cachemira que directamente afecta a dos potencias nucleares, India y Pakistán. Corea del Norte y su afición por los 'fuegos artificiales'. En resumen, un sinfín de serios problemas que nos acechan pero que no suelen formar parte de las conversaciones de la gente normalmente más preocupada por lo cercano, algo lógico. No obstante, prestemos más atención a todo lo que sucede en este 'hotel de los líos', que es el mundo que habitamos, no pensemos que vivimos en una isla desierta como Robinson Crusoe. Todo está interconectado; cuando los poderosos sufren un esguince, los demás rotura de ligamento.