Un síntoma de madurez intelectual en el humano se muestra cuando se es consciente de las diferentes circunstancias que 'complejizan' y condicionan su comportamiento. Igual ... que la mayoría de los minerales, que nunca se encuentran en estado puro en la naturaleza, así pasa con el comportamiento humano. Cuando una persona vive sus años más jóvenes solo es capaz de identificar, como en las películas de vaqueros, a los 'buenos' y a los 'malos', no existen otras categorías morales. Sin embargo, a medida que va creciendo, no solo física sino cultural y socialmente, se da cuenta de esa complejidad que caracteriza y condiciona el comportamiento. Saber desenvolverse en su relación con los demás de una manera honesta dota a las personas de una mayor comprensión y tolerancia con la realidad que le circunda. De la negación absoluta de esa comprensión y tolerancia es de donde surgen ideologías de diverso pelaje, sean laicas o religiosas, que tanto daño han causado y causan a la humanidad.

