La hora de la templanza

Causa, en efecto, incertidumbre el futuro inmediato que se avecina, tras el apoyo al socialista Pedro Sánchez, en la moción de censura del Congreso de los Diputados, y su reciente nombramiento como presidente del Gobierno español, así como el de sus nuevas ministras y nuevos ministros. Trenzar los hilos necesarios que articulen una estable marcha política, como ha remachado el nuevo inquilino de la Moncloa, en el camino que resta hasta las elecciones generales, no va a ser fácil. Una cosa es sacar adelante una moción de censura, y llegar a un nuevo Gobierno, y otra sacar fruto de las ilusiones y deseos puestos por medio de ella. No digamos sembrar algo interesante para que fructifique, tras los futuros comicios y sea duradero. ¿Será suficiente el peso que aquilata en un principio el conjunto de personas que componen su gobierno?. Es claro que no. En definitiva, además de los saberes y las experiencias de los que se parte, todo ello requiere a mi entender unas conductas de no exaltación de las creencias e ideologías más arraigadas, de unas formaciones y otras, tanto las once que respaldaron la iniciativa censora, como las dos que no, así como de sus actitudes y formas de comportamiento, que, más allá de los propios contenidos que se diriman en las distintas negociaciones, hagan que triunfe el diálogo y el consenso.

Esta contención se manifestó de manera más clara, mientras se preparaba la moción de censura. Pocas veces había visto a un Pablo Iglesias tan medido y conciliador. Cuando se hizo el escrutinio final, y las voces y opiniones ya se daban de forma altisonante, hubo una cierta descompensación del equilibrio inicial. Algo lógico, pero no muy comprensible, sobre todo, si se es consciente de lo que queda por hacer. Por seguir con el líder de Podemos, además del rapapolvos que le echó a Pedro Sánchez desde el estrado, por su -según él- poco convincente intervención en la defensa de la moción de censura que presentaba, no dejaba de repetir la idea de conformar un gobierno 'fuerte', más bien con la posible presencia podemita en él. Para colmo, una periodista de un medio le preguntó a la salida, tras cerciorarse de que los números a favor de la moción habían salido, «qué le iba a exigir a Pedro Sánchez». Su respuesta, en este caso, fue más cauta que lo que prometía la audaz pregunta. Todo esto, sin tener en cuenta predicciones apocalípticas o quiméricas, por parte de otros protagonistas parlamentarios de ese día, aciago para unos y enormemente provechoso para otros. En fin, la prevención del comienzo, que logró que saltara por los aires el pronóstico nada peregrino que señalaba un nuevo fracaso del líder socialista, dio paso a una iniciativa más o menos eficaz: conseguir la meta que se había propuesto. En este caso, desbancar a Mariano Rajoy y, con él, a su Gobierno. ¿Quedará fijada en la memoria colectiva de los diputados el instrumento que les hizo verdaderamente fuertes, más allá de unos postureos enérgicos o determinativos en los momentos postreros? Esa es la pregunta, porque enseguida se nos olvida la estrategia exitosa habida: tener un objetivo claro y actuar en común por él. Al final de todo, ante una meta que causaba pocas dudas definirla, puede que sea el éxito del respeto y la palabra, que no es más que unas buenas dosis de humildad y que, en concreto, en esta su última etapa política, está dando buenos réditos al nuevo jefe del Gobierno. A mí me recuerda mucho -y más en estos tiempos- eso que se llama templanza, palabra esta que, lejos de su, quizás, más familiar acepción religiosa de antaño, unida a los apetitos y sentidos, significa, como primera acepción (RAE): moderación, sobriedad y continencia. Casi nada, para lo que hay que dilucidar todavía.

El margen de maniobra es escasísimo, pues, acaso, el derribo de una corrupción enquistada institucionalmente no ha dado para más. Puede que la ciudadanía -la poca que se preocupa por la marcha del país y lee la prensa y ve la televisión y se mete en internet para ello- haya terminado exhausta del ir y venir de unos personajes y otros a los juzgados, del disfraz y discurso escogidos por ellos ante las cámaras y los periodistas, durante todos estos años. ¡Y lo que queda!. No hay que profundizar demasiado en el alcance de la moción y su programa, si no es por constatar lo anterior. ¿Parece poca la ganancia? Se trata ahora de ir ensanchándolo -empezar a hacer política-, en la medida de lo posible, con tiento y cautela, para que, a la larga, cunda sus efectos.

Los comienzos son siempre costosos. Sería una grave imprudencia desaprovechar este viento a favor de una nueva expectativa política -más líquida y ligera, por lo que toca al significado positivo de estas últimas-, que se acompase más con nuevas formas compartidas y colaborativas, que se van imponiendo en la sociedad, a través de esferas y sectores que no cuadran, única y exclusivamente, con el ejercicio político, y que se insertan en el ámbito de las nuevas tecnologías, de la formación y educación, del mundo de la economía y las empresas, del deporte…

Diría pues que menos fragores personalistas y más templadas interacciones.